8 turvalisusnippi reisil, mida sa ilmselt ei kasuta

USA Today on kokku pannud nimekirja kasulikest nippidest, mis reisi muretumaks muudavad ning isegi kui peaks midagi juhtuma, siis tunned end oluliselt rahulikumana.

1. Registreeri reis - kui lähed iseseisvale reisile, tuleks nii ennast kui ka oma reisikaaslased registreerida välisministeeriumi koduleheküljel. Kui sihtriigis peaks juhtuma mõni loodusõnnetus, terrorirünnak või mõni muu ootamatu õnnetus, siis teab välisministeerium sind otsida ja nii jõuab abi sinuni kiiremini.

2. Näita teistele marsruuti - kui oled enda reisi ise kokku pannud, siis kirjuta oma plaan üles ja jäta üks koopia sellest ka kodustele. Sellisel juhul, kui sa ei peaks õigesse kohta jõudma, oskavad lähedased sind otsida ja teavad, kus sa olema pidid ning kus sa hetkel olla võiksid. See aitab ka siis, kui su kodused on sinu pärast lihtsalt mures, nii on neil kindlam tunne, kui nad teavad, kus sa liigud.

3. Passikoopia - kuigi koopia tegemine võib olla tüütu on see suureks abiks, kui pass peaks reisil kaotsi minema või ära varastatama. Võid passi alati ka skaneerida ja siis endale telefoni salvestada, et see oleks alati kättesaadav. Nii läheb ajutise dokumendi taotlemine saatkonnas oluliselt kiiremini.

4. Hoia oma telefoni - enamik inimesi näpib ühistranspordis oma telefoni. Kui oled aga võõras riigis silmnähtavalt turist ning tegeled ühistranspordis oma telefoniga, võid sattuda mõne pisivarga ohvriks. Neil on ülimalt lihtne vahetult enne peatust haarata su käest telefon ja siis juba välja joosta.

5. Ole ettevaatlik - turistidega juhtub väga palju õnnetusi just liikluses. Rendiautode roolis istuvad inimesed, kes ei ole võõra liiklusega harjunud, taksodes ei kinnitata turvavöösid ning rollerite seljas ei kanta kiivreid. Selliseid vigasid on väga lihtne vältida ja kindlasti tuleks ka rendiautost loobuda, kui ei ole oma sõiduoskustes võõras riigis kindel.

6. Uuri välja hädaabinumber - erinevates riikides on erinevad hädaabinumbrid. Kuigi paljudes paikades saab hakkama 112 helistamisega, siis nii mõneski paigas see ei toimi. Õpi selgeks kohalik hädaabinumber kuhu vajadusel helistada, sest õnnetuse korral loeb iga hetk.

7. Kinnita lennukis turvavöö - kohe kui lennukis kustutakse turvavöötulukesed on kuulda suuremat sorti pannalde vabastamist. Tegelikult nii teha ei tohiks, sest kõige suuremad turbulentsid tulevad ootamatult. Seetõttu on oluline, et kui istud, oleks ka turvavöö kinnitatud. Seda ei pea hoidma väga pingul, kuid kui lennuk peaks turbulentsi sattuma oled tänulik, et on olemas üks rihm, mis takistas sind vastu lage lendamast.

8. Kontrolli sihtkoha tausta - välisministeeriumi kodulehel on üleval iga riigi kohta taustinfo, sealhulgas ka hoiatused riiki reisimise suhtes. Hoiatus ei tähenda, et reisi peaks üldse ära jätma, vaid pigem tuleb olla ehk tavapärasest tähelepanelikum või vältida teatud piirkondi, kuid see oleneb kõik hoiatuse astmest.