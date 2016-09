Itaalias leiti maailma vanim rääts

Rääts leiti tegelikult juba 13 aastat tagasi Dolomiitidest. Jalanõu leidnud kartograaf Simone Bartolini arvas, et see on vaid 100 aastat vana ning jättis selle lihtsalt enda kabinetti, vahendab Lonely Planet.

Mõni aeg hiljem näitas ta seda räätsa aga ühele oma arheoloogist kolleegile, kes selle väärtust ja erilisust märkas. Praeguseks on kindlaks tehtud, et jalanõu pärineb ajast 3800-3700 aastat eKr. See teeb leiu isegi vanemaks kui kuulus jäämees Ötzi. Ka jäämees leiti samas piirkonnast, vaid seitsme kilomeetri kauguselt.

Arheoloogide sõnul annab see leid tunnistust ka sellest, et inimesed elasid nooremal kiviajal kõrgemal kui 3000 meetrit.