Uus vidin lennukis vaigistab nutvad lapsed

Austraallanna Emma Lovell pidi tihti koos oma väikeste lastega Inglismaale, mistõttu nägi ta tugevat vajadust laste reisi mugavamaks muutmise järele, vahendab Lonely Planet.

Tavaliselt antakse väikelastele lennukis ka hällid, kuhu saab lapsed magama panna. Kuid need hällid on disainitud nii, et neid saab kasutada vaid tualettide või stjuardessialade lähistel, mistõttu on seal ka pidev müra ning see häirib laste uinumist ja und.

Lovell lõi laste mugavusele mõeldes spetsiaalse katte, mida saab kinnitada nii vankrite kui hällide külge. Kate blokeerib 97 protsenti helist ja valgusest, mistõttu on beebil hällis hea rahulik olla ning ta saab mõnusalt magada.

Kattel on ka väikesed taskud, kuhu saab pista mõne elektroonikaseadme, mis lapsele unelaulu laulaks. Lisaks on ka väike piiluauk, et vanemad ikka oma võsukesel silma peal saaksid hoida. Hetkel on Fly Babee nimeline toode kasutusel veel vaid Austraalias, kuid varsti jõuab see toode ka rahvusvahelise turuni.