Saksamaal stardib maailma esimene vesinikrong

Vesinikrong, mida nimetatakse ka hydrail, hakkab sõitma liinil Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven järgmise aasta detsembrikuus, vahendab The Local Die Welti. Rongi nimi on Coradia iLint ning seda on viimased paar aastat välja töötanud Prantsusmaa firma Alstom. Rongi tutvustati esmakordselt avalikkusele eile Berliini InnoTrans messil.

Vesinikrong kasutab töötamiseks vesinikkütuse paaki, mis asetseb rongi katusel. Kütuse abil toodetakse omakorda elektrienergiat, mis panebki masina liikuma. See tehnoloogia pakub keskkonnasõbralikku alternatiivi diiselrongidele, mis senini on Saksamaal väga levinud. Täispaagiga on rong võimeline läbima 600-800 kilomeetrit ning boonusena on rong väga vaikne. Isegi oma tippkiirusel 140 km/h teeb ainsana häält õhutakistus ja rataste liikumine.

Alstom pole veel avalikustanud, mis on rongide hind, kuid tõenäoliselt on need oma diiselkütusega sõpradest kallimad.