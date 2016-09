SASi lennukis tekitas paanikat nastik

«Ma istusin tagapool ja nägin, kuidas stjuardessid hakkasid sahmerdama. Siis ma nägin, kuidas midagi püüti kinni ja kanti lennukist välja. Tuli välja, et lennukis oli väike madu,» kirjeldas läbielatut üks reisija, kes oli teel Stockholmist Oslosse. SAS kinnitas, et ühelt lennukilt leiti tõesti väike madu, kuid kapten toimetas mao lennukist enne õhkutõusu välja, kirjutab The Local.

SASi pressiesindaja Anna Kanselli sõnul oli madu 10-15 sentimeetrit pikk ja kapten asetas mao lennuvälja muruplatsile. Tõenäoliselt oli tegemist nastikuga. Lennuki õhkutõusu aega see vahejuhtum ei mõjutanud ja lennuk startis õigeaegselt Oslo suunas.

Juhtum leidis aset eelmise nädala reedel, kuid jäi nädalavahetusel olulisemate lennundust puudutavate uudiste varju.