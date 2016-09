Tallinna Lennujaamal täitub täna 80 aastat Ülemistel

Uus lennurada võimaldas lennukitel maanduda iga tuulesuunaga ning igal aastaajal. See areng tagas Tallinnale aastaringse lennuühenduse muu maailmaga ning seepärast tähistabki see kuupäev Tallinna Lennujaama ametlikku sünnipäeva.

Toonase lennuraja pikkuseks oli 300x300 meetrit, tänane Tallinna Lennujaama lennurada pikeneb käimasolevate ehitustööde käigus 3070 meetrilt 3480 meetrini. Ajalooline betoonist lennurajakolmnurk on nähtav tänaselgi päeval, asudes lennuraja Tartu maantee poolses otsas. Omal ajal peeti Tallinna lennujaama kogu Ida-Euroopa kaasaegseimaks ja suurimaks lennujaamaks.

Juubelinädala puhul tervitavad lennujaama reisijaid terminalis toimuvad minikontserdid ning taidluskavad. Kõik etteasted on ühel või teisel viisil seotud ka lennujaama enda kollektiivi töötajatega. Tallinna Lennujaama 80. juubeli puhul on loodud eraldi leht Facebookis ning ka ettevõtte kodulehel, kus on võimalik tutvuda pildi- ja videomaterjaliga Tallinna Lennujaama põneva ja rikkaliku ajaloo kohta. Veebilehel on köitev ülevaade Eesti lennunduse ajaloost, alates Sergei Utotškini esimesest lennust kuni Tallinna Lennujaama tänapäeva suursündmusteni. Facebooki leht „Lennujaam 80“ uueneb pidevalt arhiivikaadritega ning sealsamas on kõigil võimalik osa võtta miniviktoriinidest, kus auhindadeks on Tallinna Lennujaama juubelimeened.

Huvitavaid fakte Tallinna lennujaama ajaloost

- Tallinna Lennujaama administratiivhoone paikneb vanas terminalihoones, mis valmis küll alles 1955. aastal, kuid mille projekt koostati juba 1938. aastal Arthur Jürvetsoni poolt, kes oli tuntud Eesti soost riskikapitalist Steve Jürvetsoni vanaisa

- Omaaegne pikim lennuliin Euroopas läbis ka Tallinnat ning ulatus Helsingist Jeruusalemma, vahemaandumistega Riias, Varssavis, Lvovis, Bukarestis, Salonikis, Ateenas, Rhodosel ning Lyddas)

- 1980. aasta olümpiaregati ajaks valminud uue terminalihoone projekteerimisel lähtus arhitekt Mihhail Piskov vana eesti rehielamu motiivist

- Rahvusvaheline lennuühendus muu maailmaga taastus Tallinnas aastal 1989, kui lennujaamas maandus SASi lend Stockholmist

- Miljoni reisija arvu ühes aastas ületas Tallinna Lennujaam aastal 2007, kahe miljoni reisija piir ületati juba 2012. aastal