Turistid jäid aborigeenide pühapaika lõksu

Kolm austraallast ronisid esmaspäeval ikoonilise maamärgi peale, kaldusid teest kõrvale ja jäid kaljulõhesse lõksu. Spetsialistidel läks meeste päästmiseks aega 11 tundi ja seiklejad toodi kaljult alla teisipäeva varahommikul, vahendab news.com.au.

Paljud austraallased on väljendanud oma nördimust sotsiaalmeedias. Olenemata sellest, et kohalikud on palunud, et turistid ei roniks Uluru peale, siis leidub ikka inimesi, kes keelde eiravad.

Ulurul ronimine ei ole keelatud, aga mäe lähedal on sildid, mis tungivalt soovitavad inimestel sellest hoiduda ja austada tähtsat pühapaika. Antud teemal on toimunud mitmeid diskussioone ja näiteks Põhjaterritooriumi peaminister Adam Giles ütles, et inimeste mäele lubamine on majanduslikult kasulik, aga see on ohtlik.

Eelmise aasta juunis juhtus taiwani turistiga raske õnnetus, kui ta jäi kaljulõhesse kinni rohkem kui ööpäevaks. 27-aastane mees viidi haiglasse raskete kehavigastuste ja veepuudusega. Nimelt oli ta otsustanud mäest alla laskumisel sõpradest erinevalt valida alternatiive tee.