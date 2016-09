Üllatavad pildid paljastavad igapäevase rüseluse Hiinas

Piltidelt on näha, kui pikad on Hiinas igapäevased järjekorrad, millised on liiklusummikud ja teisi probleeme, mis on põhjustatud just suurest rahvaarvust. Kusjuures hakati 1970ndate aastate lõpust laste arvu peres piirama ja kehtestati ühelapsepoliitika. Selle aasta jaanuaris asendas senist seadust uus, mis ütleb, et lubatud on kaks last. See tähendab seda, et Hiina rahvaarv hakkab jälle tasapisi tõusma.

Õpilaste vanemad pikutavad koolipõrandal madratsite peal Wuhanis / China Stringer Network / Reuters / Scanpix

Inimesed Daliani rannas /China Stringer Network / Reuters / Scanpix

Õpilased kirjutavad eksamit / China Stringer Network /Reuters / Scanpix

