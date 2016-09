Kuhu reisivad eurooplased käesoleval aastal?

Reisi- ja turismifirmad otsivad järjest enam võimalusi, kuidas ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha. Mitte kõik eurooplased ei ole ühesuguste reisieelistustega, mistõttu peavad turismifirmad hoolikalt analüüsima, kuidas ja millisel turul ennast reklaamida, vahendab Travel Pulse.

Euroopa reisitrendide selle aasta raport paljastab, millised sihtkohad on eurooplaste lemmikud.

Traditsiooniliselt populaarsed sihtkohad on jätkuvalt eurooplaste lemmikud. Hispaania ja Itaalia on peamised sihtkohad, kuhu saab Euroopa-siseselt odavalt lennata ning seal on palju, mida kogeda. Teiste seas tõusis veel Iirimaa kahe koha võrra ja Horvaatia mahub ka topp kahekümne hulka.

Eurooplastele meeldib lennata ka kaugemale. Tõusvat joont on kaugematest sihtkohtadest näidanud Ameerika Ühendriigid, Tai ja Kanada.

Sakslased ja prantslased on suured kulutajad, aga nad planeerivad oma reise erinevalt. Sakslased planeerivad oma reise tavaliselt varem ette.

Eurooplased armastavad järjest enam ka saari. Populaarseks on saanud Sri Lanka, Island ja Uus-Meremaa. Nendel turgudel on 2015ndal ja 2016ndal aastal näha jätkuvat tõusu.