Maailma kõige jätkusuutlikum linn

Tugevas konkurentsis sai Zürich esimese koha. Hinnati jätkusuutlikkust kolmes aspektis: inimesed, planeet ja majanduslik olukord. Uuringu tegi Arcadis, mis on jätkusuutlikkusega tegelev globaalne firma, thelocal.ch.

Zürich saavutas esimese koha Singapuri, Stockholmi, Viini ja Londoni ees. Kusjuures esikahekümnesse mahtus 16 Euroopa linna.

Nimetatud Šveitsi linna puhul kiideti selle pühendumist keskkonnateemadele, sealhulgas taastuvenergia ja energia tõhusale kasutamisele. Zürichi puhul toodi välja, et seal on hea majanduslik keskkond äridele ja äri tegemiseks. Samas inimeste kategoorias oli Zürich tegelikult alles 27. kohal. Mõõdeti elukvaliteeti, tervist, haridust, kuritegevust ja elukallidust, aga just viimane märgiti ära, sest inimeste töö ja elu ei ole tasakaalus. Nii mõnegi linna puhul toodi välja, et üleüldiseks pikaajaliseks jätkusuutlikuks eluks on vaja kõigi kolme – inimesed, loodus, majandus- võrdset arengut.