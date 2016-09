Vaata, millised on Prantsusmaa uued kiirrongid

Liinirongide ettevõte SNCF avalikustas, millised on uued rongid, mis ehitati tänu prantsuse ettevõtte Alstom 1,2 miljardit maksnud projektile. Uute rongide maksimaalseks kiiruseks on 320 kilomeetrit tunnis ja need peaksid sihtkohta jõudma oluliselt varem kui vanad rongid, kirjutab The Local.

Rongi mahub kuni 556 reisijat, mida on 22 protsenti rohkem kui praegu Prantsusmaal sõitvatesse kiirrongidesse. Uued rongid on väga mugavad ja need on ehitatud pidades silmas seda, et reisijatel oleks piisavalt ruumi.

Esimeses klassis on ruumi kuni 158 reisijale ja seal paiknevaid istmeid on võimalik ümber pöörata, et reisija saaks soovi korral olla rongi sõidusuunas. Terves rongis saab kasutada traadita internetti ja igal reisijal on piisavalt ruumi oma pagasi jaoks.

Uued rongid peaksid Pariisist Bordeaux'sse sõitma koguni 70 minutit kiiremini kui vanad: praegu kestab see reis 194 minutit, kuid uue rongiga peaks sõit kestma 124 minutit. SNCF loodab, et kiirrongid meelitavad juurde üle kahe miljoni rongireisija aastas.

Esimene reis plaanitakse teha 11. detsembril, kui uus kiirrong sõidab Pariisist Toulouse'i. 17 uut rongi hakkavad sõitma järgmise aasta juulis ja ülejäänud 2019. aasta lõpus.